В Кремле ответили на предложение Путину приехать к отшельнице Агафье в тайгу

Дмитрий Песков допустил поездку Владимира Путина к отшельнице Лыковой в случае передышки

Добираться до таежной заимки Агафьи Лыковой трудно, и в Кремле пока не знают, будет ли у президента Владимира Путина «передышка» на несколько дней, которая позволит отправиться к отшельнице. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Лыковой Путину навестить ее. Слова Пескова приводит ТАСС.

«Она достаточно далеко живет, и к ней добираться непросто, насколько я знаю», — рассказал Дмитрий Песков.

В Кремле допустили, что поездка может состояться лишь при наличии у президента времени на путешествие. «Я не могу сейчас просто сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то такая передышка на несколько дней. Если будет, то когда?» — подытожил Песков.

Он отметил, что ему известно о судьбе Лыковой, а также о том, что местные жители и власти Кемеровской области поддерживают ее.

О приглашении сибирской отшельницы Агафьи Лыковой стало известно 23 июня — о нем сообщил глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Он рассказал, что отшельница ждет президента в гости и постоянно молится за него.

Агафья Лыкова — последняя из семьи старообрядцев-беспоповцев, ушедших в тайгу в тридцатых годах прошлого века. Несколько десятилетий семья скрывалась в лесу, пока в 1978 году на заимку не наткнулась группа геологов, и о семье отшельников написали в газетах. После обнаружения заимки члены семьи Лыковых жили недолго — предполагается, что их иммунитет не выдержал контакта с бактериями и вирусами с «большой земли». В живых осталась лишь Агафья Лыкова. Ее регулярно навещают представители власти, ученые, врачи, туристы и богомольцы.

По словам бывшего главы Хакасии, на создание условий для отшельницы тратятся миллионы. В 2021 году у 77-летней отшельницы сгорел дом, недавно его восстановили и освятили.