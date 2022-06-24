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На Украине раскрыли схему вывоза за границу призывников

В Киеве задержали организовавшего схему вывоза призывников под видом волонтеров мужчину

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Киеве задержали 50-летнего мужчину, который организовал схему по вывозу военнообязанных за границу под видом волонтеров. По данным городской прокуратуры, за свои услуги он просил 10 тысяч долларов.

«Заручившись помощью подельников, мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и ведении волонтерской деятельности с последующим внесением в специальную базу данных, что дает право на пересечение государственной границы в качестве волонтера», — говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

Уточняется, что злоумышленник также продавал призывникам справки о непригодности к несению воинской службы. Покупателей он находил через объявления в социальной сети.

Как сообщили в прокуратуре, преступника задержали с поличным при получении четырех тысяч долларов за изготовление удостоверения волонтера. Мужчину поместили под стражу. Ему предъявлено обвинение в незаконной переправке граждан Украины призывного возраста через границу.

24 февраля, после начала российской спецоперации, на Украине было введено военное положение. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации, которая также была продлена в мае до 23 августа.

Парламент Украины одобрил указ от 3 марта Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Им запрещается выезжать из страны.

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Варвара Кошечкина
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