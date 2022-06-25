Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США и еще четыре страны создали новый альянс

США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Британия создали организацию партнерства PBP

Фото: Mike Blake / Reuters

CША и еще четыре страны — Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания — создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific (PBP, Партнеры в тихоокеанском регионе). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как говорится в сообщении, государства «запустили всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов». Альянс поставил себе три ключевые задачи: прикладывать больше усилий по поддержке приоритетов региона, укреплять тихоокеанский регионализм и налаживать связь между правительствами региона и властями стран-партнеров, а также расширять возможности для сотрудничества между тихоокеанским регионом и миром.

В 2021 году Австралия, Великобритания и США заключили трехсторонний договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Соглашение получило название AUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц). Союз предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Западе признали невозможность изолировать Россию от мира
США и еще четыре страны создали новый альянс
МВД оценило идею лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя
Россияне стали покупать меньше парфюмерии и косметики
Финансист перечислил альтернативы доллару и евро
Стало известно о детском парке на месте разрушенного кладбища в центре Москвы
Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Неймару
В России повысят цены на газ
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.