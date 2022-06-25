После падения балки во время строительства эстакады в Москве никто не пострадал

Пострадавших в результате падения балки во время строительства эстакады в Москве нет

Правоохранители проведут проверку после падения балки во время строительства эстакады на одном из участков автомобильной дороги «Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево», пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ходе монтажа балки пролетного строения она потеряла устойчивость и упала на землю. Видимых дефектов на конструкции балки при начале монтажа обнаружено не было, сообщили в Департаменте развития новых территорий», — сказано в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет, для выяснения обстоятельств произошедшего проводится проверка.

Отмечается, что магистраль «Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево» соединит Калужское и Варшавское шоссе, Троицк и Щербинку, улучшив транспортную ситуацию в близлежащих населенных пунктах, а также обеспечит доступность для пассажиров остановок Курского направления Московской железной дороги (Транспортно-пересадочный узел «Остафьево»).

Ранее сообщалось, что над жильцами квартиры в Хабаровске нависла угроза обвала потолка. Несущая деревянная балка прогнила и сломалась, и в результате потолок может обрушиться на женщину и ее сына в любую минуту.