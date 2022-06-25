Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

После падения балки во время строительства эстакады в Москве никто не пострадал

Пострадавших в результате падения балки во время строительства эстакады в Москве нет

Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

Правоохранители проведут проверку после падения балки во время строительства эстакады на одном из участков автомобильной дороги «Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево», пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ходе монтажа балки пролетного строения она потеряла устойчивость и упала на землю. Видимых дефектов на конструкции балки при начале монтажа обнаружено не было, сообщили в Департаменте развития новых территорий», — сказано в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет, для выяснения обстоятельств произошедшего проводится проверка.

Отмечается, что магистраль «Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево» соединит Калужское и Варшавское шоссе, Троицк и Щербинку, улучшив транспортную ситуацию в близлежащих населенных пунктах, а также обеспечит доступность для пассажиров остановок Курского направления Московской железной дороги (Транспортно-пересадочный узел «Остафьево»).

Ранее сообщалось, что над жильцами квартиры в Хабаровске нависла угроза обвала потолка. Несущая деревянная балка прогнила и сломалась, и в результате потолок может обрушиться на женщину и ее сына в любую минуту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об отказе батальона ВСУ во Львове ехать в Донбасс
Президент Молдавии заявила о намерении посетить Киев
Чернышенко заявил о создании центров по замещению иностранного ПО
Известная сестра Пьера Нарцисса не поверила в его официальную причину смерти
Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции о членстве в НАТО
На регбийных матчах в Москве появится пиво
Названы сроки возобновления выдачи виз в Грецию
Названа дата пика аномальной жары в Москве
Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае поддержки санкций
Ким Кардашьян объяснила причины раннего подъема утром
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.