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Депутата ДНР ранили в боях

Глава Народного совета ДНР Бидевка сообщил, что депутат Гриценко получил ранение в боях

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Депутат донецкого Народного совета Евгений Гриценко — один из парламентариев-военнослужащих — получил серьезное ранение в боях. Об этом рассказал председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в данный момент раненый Гриценко проходит реабилитацию. Кроме того, в боевых действиях продолжают принимать участие депутаты Константин Кузьмин, Дмитрий Огилец, Александр Камышов, Михаил Рымарь и другие, заявил глава Народного совета.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об активизации боев в районе городов Авдеевка и Угледар, а также на горловском и славянском направлениях. По его словам, силы республики и российские военные пытаются обойти Авдеевку с севера. Он также отметил, что одни из самых активных боев идут на славянском направлении — у Красного Лимана и Славянска.

Ударная волна


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Марина Совина
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