Желание Джонсона уйти в отставку объяснили

Политолог Еремина: заявление Джонсона о желании уйти в отставку вызвано давлением

Давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона колоссальное, поэтому его заявление об отставке может быть просто истеричным. При этом его позиции действительно неустойчивые. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснила желание Джонсона уйти в отставку профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина.

Отставка не угрожает

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов уйти в отставку в том случае, если члены правительства решат прекратить поддержку Украины из-за значительных экономических издержек.

Ситуация сложная, но я не думаю, что Джонсону угрожает отставка Наталья Еремина политолог

«Своим заявлением он ставит вопрос ребром — либо я, либо кто? У Джонсона уже имидж человека, который решил вопрос Брекзита, в этом контексте он всех устраивал. Хотя среди граждан недоверия к Джонсону растет, но к кому будет кредит доверия, пока не ясно», — заявила Еремина.

Сложная ситуация

Политолог сообщила, что позиция Джонсона не является устойчивой даже в самой партии. Премьер-министр Британии выполняет сразу несколько задач, которые вызывают вопросы и у его коллег, и у собственного населения.

«Он еще продолжает пользоваться поддержкой, потому что ситуация достаточно сложная в текущий период времени, и непонятно, как действовать, чтобы стабилизировать ситуацию и внутри страны, но и концепцию глобальной Британия реализовывать. У Британии есть задачи в Балтийско-Черноморском регионе, поскольку США смещается в Тихоокеанский регион», — считает она.

Поэтому Британия с большой радостью стала считать себя обеспечителем безопасности в Европе, а центральная страна — это Украина. Борис Джонсон считает, что это лично его ответственность, поэтому он так активно действует Наталья Еремина политолог

Ранее в июне более половины жителей Британии выступили за отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона. Так, 59 процентов участников опроса Opinium считают, что депутаты от Консервативной партии должны проголосовать за отставку Джонсона.

Призывы уйти в отставку в адрес Джонсона стали звучать после того, как ряд британских СМИ опубликовали информацию о вечеринках, проводившихся премьером во время локдауна из-за пандемии COVID-19. Политика обвинили в нарушении карантинных мер, в его отношении начали расследование. Хотя Джонсона признали виновным в нарушении закона, он ограничился выплатой штрафа и не стал уходить с поста.