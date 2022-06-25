Диетологи раскрыли основные причины ожирения

«Известия»: к ожирению приводят неправильное питание, стресс и отсутствие активности

Неправильное питание с высоким содержанием сахара и соли в продуктах, стресс и малоподвижный образ жизни приводят к увеличению числа людей с избыточным весом. К такому выводу пришли специалисты на тематическом круглом столе в Совете Федерации, посвященному причинам возникновения «эпидемии» лишнего веса в России, пишет «Известия».

По данным диетологов, от серьезных проблем с лишним весом сейчас страдают от 24,4 до 35,5 процента россиян. Ожирение, по словам главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, наблюдается у 19 процентов мужчин и 27,6 процента женщин.

Значимым фактором, по мнению специалистов, является гиподинамия — или недостаток движения. В большинстве случаев вся бытовая активность человека сводится к поездке на работу, где он в течение дня в основном сидит или стоит, и возвращению домой.

«Отдельно заниматься спортом может позволить себе совсем небольшое количество людей и из-за нехватки времени, и из-за нехватки финансов, и просто из-за обычной лени», — отметила диетолог Кристина Шереметьева.

Едва ли не важнейшим фактором в последние несколько лет считается стресс. В 2021 году он, наряду с гиподинамией, вошел в в топ-5 самых главных проблем со здоровьем в мире, рассказала руководитель медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Однако диетологи также обращают внимание, что выбор менее полезных продуктов и отсутствие физической активности зачастую обусловлены условиями жизни. Так, люди могут выбирать «вредный» перекус за счет его дешевизны и отсутствия времени и средств на приготовление нормального обеда, содержащего мясо, овощи и злаки, а также пренебрегать спортом из-за той же нехватки времени.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Она подчеркнула, что из-за него обычно страдают внутренние органы. Переполненный желудок давит диафрагму, сердцу становится тяжело сокращаться. Поэтому существует угроза приступа.