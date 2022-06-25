Китай выразил протест США из-за полета американского военного самолета у Тайваня

НОАК: КНР выразила протест США из-за полета американского самолета P-8A Poseidon у Тайваня

Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за полета американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

По его словам, полет ВВС США у берегов Тайваня вредит миру и стабильности в регионе, и Китай решительно выступает против подобных действий.

«Действия США являются преднамеренным вмешательством и дестабилизацией ситуации в регионе, вредят миру и стабильности в Тайваньском проливе, Китай решительно выступает против», — заявил Ши И.

Представитель НОАК подчеркнул, что илы Восточной зоны боевого командования китайской армии находятся в постоянном состоянии высокой боевой готовности и решительно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее аналитики CNN заявили, что Китай способен захватить Тайвань при попытке силового решения вопроса неподконтрольного острова, однако даже возможный успех достанется ему дорогой ценой. Китай превосходит Тайвань по многим аспектам. Таким образом, если в КНР полны решимости захватить остров, то, вероятно, страна сможет это сделать, но захват произойдет чрезвычайно «кровавой» ценой для Пекина, заключили в статье.