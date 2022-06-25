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В ВСУ заявили о предательстве киевских властей

CBC: военнослужащие ВСУ заявили о предательстве украинских властей

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Власти Киева предали военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бросили их погибать в Донбассе. Об этом заявил репортер CBC News Нил Хауэр.

«Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях», — пишет журналист.

По его словам, военные сообщили, что украинские войска так и не увидели ничего из той техники или оружия, которые поставляет Запад.

«У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?», — приводит Хауэр слова одного из солдат ВСУ.

Репортер также отметил, что Министерство обороны Украины проигнорировало просьбу прокомментировать заявления солдат о том, что часть украинских подразделений не получили американское и европейское снаряжение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)

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Никита Абрамов
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