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Песков прокомментировал слухи о присвоении Пригожину «Героя России»

Песков о якобы присвоении Пригожину «Героя России»: все открытые указы мы публикуем

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы присвоении бизнесмену Евгению Пригожину звания Героя России. Об этом пишет РИА Новости.

«Все открытые указы мы публикуем», — сказал официальный представитель Кремля о слухах, распространившихся в некоторых Telegram-каналах.

Ранее в марте Пригожина включили в санкционный список США, в связи с чем ему заморозили активы внутри страны и заблокировали собственность. Помимо предпринимателя, под действие рестрикций попал Дмитрий Песков, а также широкий круг приближенных президента РФ Владимира Путина и члены их семей.

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Мария Гейн
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