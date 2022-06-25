Песков прокомментировал слухи о присвоении Пригожину «Героя России»

Песков о якобы присвоении Пригожину «Героя России»: все открытые указы мы публикуем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы присвоении бизнесмену Евгению Пригожину звания Героя России. Об этом пишет РИА Новости.

«Все открытые указы мы публикуем», — сказал официальный представитель Кремля о слухах, распространившихся в некоторых Telegram-каналах.

Ранее в марте Пригожина включили в санкционный список США, в связи с чем ему заморозили активы внутри страны и заблокировали собственность. Помимо предпринимателя, под действие рестрикций попал Дмитрий Песков, а также широкий круг приближенных президента РФ Владимира Путина и члены их семей.