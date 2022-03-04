США ввели санкции против Пескова и российских бизнесменов

США ввели очередной пакет санкций, блокирующих активы. В списке, опубликованном Белым домом, оказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, семь крупных российских бизнесменов и члены их семей, а также ряд организаций.

Сегодня США вводят санкции в отношении широкого круга приближенных президента РФ Владимира Путина и членов их семей Белый дом

Власти Соединенных Штатов сообщили, что у лиц, попавших под действие рестрикций, будут заморожены активы внутри страны, заблокирована собственность, а также они будут отрезаны от финансовой системы. Отмечается, что решение было принято в связи со спецоперацией России на Украине.

В санкционные списки попали председатель правления и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, миллиардер Евгений Пригожин и основатель «USM Holdings» Алишер Усманов. Под ограничениями оказались также члены их семей, компании и иное имущество.

Ранее Европейский союз (ЕС) ввел третий пакет санкций, в списки попали 26 россиян, среди которых бизнесмены, журналисты, телеведущие и политики. Рестрикции коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предпринимателей Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Игоря Сечина и других. Кроме того, под ограничения попало АО «Согаз», журналисты Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян.

26 февраля Евросоюз принял второй пакет санкций, в который вошли государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, а также предприятия российского военно-промышленного комплекса и ограничения, касающиеся визового режима.

Решение о санкциях против Путина и Лаврова также приняли США. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, она не исключила, что для главы российского государства может быть введен запрет на въезд в США. Рестрикции в дальнейшем подтвердило Министерство финансов. Они предполагают блокирование активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Визовые ограничения США

США также приняли решение ввести визовые ограничения против 19 российских бизнесменов и 47 членов их семей и связанных с ними лиц. Причиной рестрикций, согласно заявлению Белого дома, стало то, что указанные россияне руководят или оказывают поддержку «дестабилизирующей внешней политике России».

19 российских бизнесменов и 47 членов их семей попали под визовые ограничения США

3 марта президент США Джо Байден заявил, что более чем 50 российским бизнесменам и их семьям запрещен въезд в США. Он добавил, что США продолжат вводить «жесткие экономические санкции» против президента России Владимира Путина и тех, кто его окружает.

Замминистра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны «Большой семерки» (G7) сотрудничают для ареста активов «российских олигархов». Он отметил, что разработан набор средств, которые окажут непосредственное влияние на Москву, и будет создана рабочая группа. Замглавы Минфина указал, что цель сотрудничества — обнаружить деньги, заморозить их и конфисковать, чтобы эти средства не могли пойти на поддержку российских властей.

Санкции против сетевых ресурсов

Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и 26 связанных с ними лиц. Среди них «Фонд стратегической культуры», «Одна родина», «Ритм Евразии», «Камертон», «Южный фронт», «Инфорос», «Новое восточное обозрение», «Геополитика» и United World International.

Эти структуры распространяют ложные сведения, что содействует стратегическим задачам России и ложно оправдывает действия Кремля Белый дом

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что момент пика западного санкционного давления, которое ощущают граждане России, нужно просто пережить, многое будет зависеть от дипломатических мер.

Санкции против предприятий

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что США внесли в санкционный список еще три предприятия госкорпорации, это АО «Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады», акционерное общество «Салаватский химический завод», государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева. Там производятся твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, а также топливо к ним.

2 марта Белый дом заявил, что США вместе с союзниками введут полные блокирующие санкции против оборонного сектора России. В администрации уточнили, что в список будут включены 22 предприятия, в том числе производящие боевые самолеты, ракеты и беспилотники. Также под дополнительные санкции попадут организации, «поддерживающие вооруженные силы России и Белоруссии». Глава «Роскосмоса» в свою очередь пригрозил, что Москва ответит на введение ограничений: «Око за око».

Соединенные Штаты также внесли в санкционные списки ряд авиаремонтных и конструкторских бюро, сообщило Министерство финансов страны. Среди них «Авиастар», Бюро специального машиностроения, Иркутский авиазавод, Новосибирский авиаремонтный завод, Курганмашзавод, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, предприятие «Сокол» в Нижнем Новгороде, «Радиоавтоматика», Всероссийский институт авиационных материалов, «Ижевские беспилотные системы», АО «Авангард» и другие.

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Санкции против Усманова

Минфин США ввел санкции против российского миллиардера Алишера Усманова и включил в список Управления по контролю над иностранными активами его яхту и самолет.

Усманов внесен в список в связи с деятельностью в технологическом секторе российской экономики. Это означает, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая техническое обслуживание, наем персонала или оплату за заход в доки, проводимые с американскими лицами или в долларах США, запрещены Министерство финансов США

Американское финансовое ведомство пообещало предоставить сведения финансовой разведки и иные улики Минюсту Соединенных Штатов для содействия уголовному преследованию и конфискации активов.

28 февраля стало известно, что Евросоюз включил Усманова в санкционные списки. Кроме него, ограничения со стороны европейских властей были введены в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Алексея Мордашова. По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, подобная мера повлечет за собой серьезный экономический эффект.

