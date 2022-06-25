Политолог дал прогноз Союзному государству

Политолог Коньков напомнил, что Лукашенко неоднократно оттягивал интеграцию

Говорить об успехе в вопросе Союзного государства сейчас преждевременно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже неоднократно оттягивал этот процесс, напомнил кандидат политических наук Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он дал прогноз Союзному государству.

Интеграция

25 июня состоялась встреча президент России Владимир Путин и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе встречи российский лидер указал на то, что все вопросы о Союзном государстве уже согласованы. По словам президента, ключевой момент в реализации договоренностей, сообщает «Известия».

«Понятие "союзное государство" связано с риторикой, с постоянным декларированием задач, приоритетов, важности и так далее. Но что касается реальных механизмов, то здесь, к сожалению, складывался определенный дефицит способности принимать решения и брать на себя ответственность у обоих государств», — считает Коньков.

За последние несколько лет уже были запущены союзные программы, которые раньше назывались дорожными картами, сообщил политолог.

«С запуском этих программ был анонсирован скачек в интеграции России и Белоруссии. Сегодняшняя дискуссия президентов является свидетельством того, что ход реализации союзных программ соответствует заявленным планам», — заявил он.

Определенные перспективы расширения интеграционного процесса можно считать намечающимися Александр Коньков политолог

Неоднозначная позиция Лукашенко

При этом политолог отметил нерешимость президента Белоруссии и указал, что такое поведение Лукашенко может повториться.

Излишний оптимизм здесь будет преждевременен Александр Коньков политолог

«Лукашенко в прежние годы неоднократно свидетельствовал о приверженности необходимому темпу интеграции, но всегда находились какие-то моменты, какие-то детали, какие-то прецеденты, которые препятствовали более интенсивному ходу интеграционного процесса. Поэтому я бы не был столь оптимистичным», — заключил Коньков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 июня прибыл на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча глав государств прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В ходе встречи президентов России и Белоруссии также были подняты аграрные и военно-политические вопросы.