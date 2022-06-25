Лукашенко прибыл на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Константиновский дворец на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Первый (Лукашенко — прим. «Ленты.ру») прибыл на переговоры», — заявили источники, близкие к пресс-службе главы Белоруссии. Встреча глав государств пройдет в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Ранее в июне Лукашенко анонсировал «серьезные» переговоры со своим российским коллегой. Уточнялось, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.