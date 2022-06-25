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Еврокомиссия займется анализом СМИ в Словакии

Европейская комиссия будет мониторить «недостоверную информацию» в словакских СМИ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный директорат по коммуникации Европейской комиссии рассчитывает заключить контракт с подрядчиком на осуществление мониторинга средств массовой информации и социальных сетей в Словакии. Об этом пишет RT.

Как следует из документа, исполнитель займется комплексным мониторингом СМИ, будет анализировать «недостоверную информацию», а также в режиме реального времени составлять на английском языке обзор новостей в Словакии.

По мнению политолога Юрия Светова, таким образом ЕК стремится «заблокировать все, что может доносить иную точку зрения» гражданам. Эксперт напомнил, что в Словакии был арестован экс-председатель Верховного суда страны и бывший глава Минюста Штефан Гарабин за свое мнение в отношении специальной военной операции России на Украине.

Ранее в июне сообщалось, что Словакия задержала передачу Украине танков Т-72 из-за позиции Германии, которая отказалась согласовывать отправку Братиславе более современных танков взамен отданных Киеву.

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Дарья Рыбак
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