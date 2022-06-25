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Токаев поручил привлечь зарубежные инвестиции в экономику Казахстана

Президент Казахстана Токаев поручил привлечь иностранные инвестиции в экономику республики

Фото: Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен привлечь зарубежные инвестиции в экономику страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера республики по итогам его встречи с управляющим Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайратом Келимбетовым.

«Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны в тесном взаимодействии с правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка», — говорится в сообщении.

Глава Казахстана также ознакомился с итогами деятельности центра за минувший год. В частности, ему доложили о готовности к проведению с 27 по 29 июня международной конференции Astana Finance Days. В ее рамках обсудят наиболее важные вопросы актуальной экономической повестки — например, новую роль Казахстана в обеспечении экономической связности евразийского пространства.

Ранее в июне президент Казахстана заявил, что республика привержена ценностям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и готова к сотрудничеству с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

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Дарья Рыбак
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