На Урале задержали выстрелившего в голову школьнице мужчину

В Свердловской области задержан мужчина, выстреливший из пистолета в малолетнюю девочку

Полицейские задержали в Свердловской области подозреваемого в причинении тяжких повреждений малолетней девочке мужчину. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что в оперативно-розыскных мероприятиях участвовали участковые села Нижняя Синячиха, а также сыщики центрального аппарата МВД России, областного Главка и сотрудники регионального СУ СК России. Правоохранительные органы опросили местных жителей, проверили всех зарегистрированных владельцев оружия, а также ранее судимых лиц.

В результате был задержан местный житель 1972 года рождения, предположительно, выстреливший девочку в голову из травматического пистолета. Уралец подрабатывает бульдорезистом. На участке его частного дома полицейские обнаружили гильзу. Следствие продолжает выяснять обстоятельства дела.

Ранее в июне в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района неизвестный выстрелил в голову десятилетней школьнице — в это время девочка гуляла на улице вместе с друзьями. Пострадавшую доставили в больницу, СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

