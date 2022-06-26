Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

При столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 россиян

В Бурятии рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 12 человек

Фото: Shutterstock

В Бурятии произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика, в которой пострадали 12 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минздрава России. По оперативным данным, среди пострадавших четверо детей.

Состояние пятерых человек оценивается как средней тяжести, они госпитализированы. Остальные, в том числе дети, находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

ДТП произошло утром 26 июня на 587-м километре федеральной трассы Р-258 рядом с селом Хонхолой. 47-летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, где столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato, за рулем которого находился 39-летний водитель, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Бурятии.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Шойгу проинспектировал участвующие в спецоперации войска
При столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 россиян
Брат Нурмагомедова сравнил себя с Махачевым
Премьер Бельгии предупредил Европу о проблемах из-за нехватки газа из России
В Испании заявили об отсутствии планов НАТО принять в альянс Украину
Москвичам пообещали рекордную жару
В России зафиксировали 3004 случая коронавируса
Володин перечислил вступающие в силу с июля законы
Бэйл перешел в клуб MLS
Подравшихся со спецназом стопхамовцев арестовали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.