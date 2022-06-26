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Названа диета для людей со стрессом

Консультант по ЗОЖ Мартюшев-Поклад рассказал о диете для испытывающих стресс людей

Фото: Pixabay

Консультант по ЗОЖ платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Андрей Мартюшев-Поклад в беседе с Ura.ru назвал диету, которой следует придерживаться людям, испытывающим стресс. По его словам, в этом случае незаменимыми окажутся такие продукты, как рыба, овощи, зелень, орехи и яйца.

«Во время стресса резко повышается потребность в некоторых веществах, которые нужны для нормальной выработки энергии: в частности, в магнии, витаминах группы B, цинке, витамине D, антиоксидантах. Лучший их источник — разноцветные овощи, зелень, семечки, орехи, рыба. Часто хронический стресс запускает разрушение белков, поэтому их содержание в рационе имеет смысл повысить до 1,5 грамма на килограмм веса», — рассказал он.

По словам специалиста, содержащим белок продуктом, который легче всего усваивается, является яйцо. Он советует ежедневно употреблять их в количестве трех-четырех штук. Отказаться же стоит от быстрых углеводов, рафинированных жиров, фруктозы, усилителей вкуса, алкоголя и стимуляторов. Также он призвал воздержаться от употребления глютена и сои.

Помимо этого эксперт рекомендует придерживаться трехразового питания — завтракать в 9 утра, обедать в 13-14 часов дня и ужинать в 18 часов. Он добавил, что перед сном не стоит ужинать или устраивать перекус, поскольку это негативно влияет на качество сна, который, в свою очередь, важен для стрессоустойчивости.

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Марина Совина
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