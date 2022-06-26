Европу предупредили об «эффекте домино» из-за проблем с газом

Премьер Бельгии де Кро предупредил Европу об «эффекте домино» при проблемв с газом в ФРГ

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что если у ФРГ появятся трудности из-за дефицита газа, то они коснутся и остальных европейских стран. Об этом он сообщил в эфире телеканала N-TV.

Де Кро предупредил Европу «эффекте домино», который возникнет при проблемах с газом в ФРГ. «Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», — отметил он

Политик добавил, что Германия — это единственная страна, которая допустила сокращение своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.

Ранее Германию предупредили о возможной остановке части экономики. С таким заявлением выступил министр экономики страны Роберт Хабек. Если Германия испытает нехватку газа, то зимой ряд отраслей страны может приостановить свою работу.