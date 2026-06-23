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05:13, 23 июня 2026Мир

Российский посол заявил о сокрушении нацизма в результате СВО

Посол России в США Дарчиев: Нацизм в новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у «врагов России ничего не выйдет». «Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа возрождает теорию и практику нацизма на Украине, а также накачивает ее оружием, и в этом процессе участвуют Великобритания, Германия, Франция и страны Прибалтики.

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