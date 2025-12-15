Реклама

Мир
21:58, 15 декабря 2025Мир

Лавров назвал самую опасную цель Европы на Украине

Лавров: Европа накачивает Украину оружием и дает ей нацистский флаг
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Европа возрождает теорию и практику нацизма на Украине, а также накачивает ее оружием, и в этом процессе участвуют Великобритания, Германия, Франция и страны Прибалтики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана». Интервью было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Самое печальное и опасное заключается в том, что в Европе, прежде всего в Брюсселе, но также и в Берлине, Лондоне, Париже, не говорю уже про Прибалтику, возрождается теория и практика нацизма. Откровенно нацистские подходы, откровенное игнорирование того, что делает нацистский режим на Украине», — отметил дипломат.

Лавров также подчеркнул, что Киев «на европейские деньги, с европейскими инструкторами, с европейскими и в целом западными разведывательными данными» ведет боевые действия против России. Он также обратил внимание, что Европу в этой стратегии поддерживала администрация бывшего президента США Джо Байдена.

20 ноября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что «опасные метастазы» нацизма наблюдаются на Украине и в некоторых странах Европы. Он напомнил, что 80 лет назад в Нюрнберге начался военный процесс над главными нацистскими преступниками, который был призван увенчать победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и дать правовую и моральную оценку преступной нацистской идеологии.

