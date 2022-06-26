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В Петербурге задержали поджигателя храма святителя Василия Великого

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в поджоге храма святителя Василия Великого

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в поджоге храма святителя Василия Великого. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

Как стало известно, кровля кирпичной, обшитой деревом церкви на Приозерском шоссе 2016 года постройки загорелась утром 26 июня. Через несколько часов пожар был ликвидирован, в результате никто не пострадал. Обстановка внутри храма, в том числе иконостас, престол, богослужебные предметы и облачения, также остались в сохранности.

Настоятель храма отец Анатолий Першин заявил Telegram-каналу «Подъем», что огонь был «очень разрушительный», однако отметил, что храм будут восстанавливать.

В феврале пожар произошел на территории Богоявленского кафедрального собора в Елохове, который находится в центре Москвы. Позднее возгорание было локализовано и потушено, никто не пострадал.

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Марина Совина
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