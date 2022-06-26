Иран успешно провел тестовый запуск ракеты «Зульджанах»

Иран успешно провел второй тестовый запуск ракеты-носителя «Зульджанах»

Второй тестовый запуск ракеты-носителя «Зульджанах» прошел успешно, сообщило агентство Fars со ссылкой на Министерство обороны Ирана.

Отмечается, что речь идет о трехступенчатом носителе, где две ступени работают на твердом топливе, одна — на жидком. Информацию, полученную в ходе испытаний, используют для последующего вывода спутника на орбиту Земли.

Власти Ирана в течение многих лет вкладываются в развитие космической программы и успешно запустили несколько спутников.

Ранее Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Kuaizhou-1A с экспериментальным спутником Tianxing-1. Аппарат предназначен для изучения околоземного космического пространства.