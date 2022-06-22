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Китай запустил экспериментальный спутник

Китайская ракета Kuaizhou-1A вывела на орбиту экспериментальный спутник Tianxing-1

Кадр: CGTN / YouTube

Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Kuaizhou-1A с экспериментальным спутником Tianxing-1. Аппарат предназначен для изучения околоземного космического пространства. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Ракету запустили в 10:08 по местному времени (05:08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Спутник вышел на заданную орбиту. В сообщении отметили, что запуск признан успешным.

Трехступенчатая ракета-носитель Kuaizhou-1A может выводить от 4 до 6 спутников в ходе одного запуска. Ракета способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 300 килограммов полезной нагрузки, а на солнечно-синхронную орбиту Kuaizhou-1A может выводить до 250 килограммов.

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Даниил Иринин
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