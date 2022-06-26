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ВС России нанесли удары по территориям учебных центров ВСУ в нескольких областях

Минобороны сообщило об ударах ВКС России по учебным центрам войск Украины

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Российские Вооруженные силы высокоточным оружием и «Калибрами» нанесли удары по территориям учебных центров войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали, что массированный удар был нанесен по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области и 184-го учебного центра ВСУ в районе Старичи Львовской области.

Конашенков сообщил, что 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригады из состава стратегических резервов ВСУ утратили боеспособность.

Ранее министр обороны Росси Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. Он также вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и ордена Мужества.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине 24 февраля. Так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Алина Гончарова
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