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Великобритания пообещала Украине дополнительный кредит

Джонсон заявил, что Лондон готов дать Киеву кредитные гарантии на $525 млн по линии ВБ
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley/ Globallookpress.com

Лондон пообещал предоставить Киеву дополнительный кредит по линии Всемирного банка на 429 миллионов фунтов стерлингов или 525 миллионов долларов. О готовности дать такие гарантии заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его слова приводит РИА Новости.

«Украинское правительство опасается, что к осени у него может закончиться финансирование, если ему не будет оказана срочная финансовая помощь», — мотивировал свое решение глава британского кабмина.

Общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (или 1,8 миллиарда долларов).

22 июня Борис Джонсон призвал восстановить украинскую территорию в рамках границ до 24 февраля, то есть до начала российской операции на Украине. Тогда он также добавил, что Киев не отдаст территории в обмен на мир и откажется подписать «плохое» соглашение.

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Марина Совина
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