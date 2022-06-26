Великобритания пообещала Украине дополнительный кредит

Джонсон заявил, что Лондон готов дать Киеву кредитные гарантии на $525 млн по линии ВБ

Лондон пообещал предоставить Киеву дополнительный кредит по линии Всемирного банка на 429 миллионов фунтов стерлингов или 525 миллионов долларов. О готовности дать такие гарантии заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его слова приводит РИА Новости.

«Украинское правительство опасается, что к осени у него может закончиться финансирование, если ему не будет оказана срочная финансовая помощь», — мотивировал свое решение глава британского кабмина.

Общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (или 1,8 миллиарда долларов).

22 июня Борис Джонсон призвал восстановить украинскую территорию в рамках границ до 24 февраля, то есть до начала российской операции на Украине. Тогда он также добавил, что Киев не отдаст территории в обмен на мир и откажется подписать «плохое» соглашение.