Сергей Кириенко поздравил победителей проекта по сбору молодёжных идей «Лига будущего»

В парке искусств «Музеон» в Москве на фестивале в преддверии Дня молодежи наградили победителей проекта «Лига будущего» — топ-100 авторов лучших идей. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поздравил лучших авторов масштабного марафона.

«Уверен, что у каждого есть мечта, талант и призвание. А задача государства создать условия, чтобы вы нашли и реализовали свои таланты. Любой кризис – это время возможностей. Это возможности для России и каждого из вас. Молодость – это состояние души. Желаю всем, кто не боится мечтать, чтобы вы шли вперед и реализовали свои мечты и идеи. Ведь Россия сегодня – страна возможностей», – отметил Сергей Кириенко, обращаясь к победителям проекта.

Некоторые идеи проекта «Лига будущего» были представлены авторами на специальном открытом питчинге. Инициативы затрагивали вопросы развития транспортной и городской инфраструктуры, безопасности дорожного движения, зоозащиты, просвещения в сфере экологии, образования и науки.

Прозвучали инициативы по поддержке детей с ОВЗ, модернизации отечественных производственных мощностей, развития внутреннего туризма, а также культуры и творчества. Например, победитель трека «Культура и творчество» Дмитрий Афанасьев из Пермского края предложил создание серии раскрасок для детей по мотивам достопримечательностей городов России и истории страны. Автор вместе с единомышленниками производит многослойные раскраски из дерева. Кроме того, есть и бюджетный вариант из картона, которую может приобрести практически любой человек. Ребята уже отрисовывали раскраски для местного этнографического музея.

В понедельник, 27 июня, победители проекта «Лига будущего» проведут встречи с представителями руководства министерств и ведомств, научного сообщества и некоммерческого сектора. Главная их цель — презентовать идеи и получить поддержку в реализации.

Организаторами фестивалей выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и региональные органы исполнительной власти.

Партнерами фестивалей выступили группа компаний «Россети», компания VK, Норникель, федеральная торговая сеть «Пятерочка», СберОбразование, Всероссийская программа «Лифт в будущее». Официальный авиаперевозчик — «Аэрофлот».

