Посол ЕС предостерег от введения вредящих самой Европе санкций

Посол ЕС ди Алмейда: нельзя вводить санкции, которые навредят Европе больше России

Нельзя вводить санкции, которые в итоге нанесут больший вред самой Европе, нежели России. Об этом заявил посол Европейкого союза (ЕС) в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда. Его слова приводит ТАСС.

«Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать — применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные», — предостерег он от таких решений.

Кроме того, говоря о поставках в ЕС российского газа, посол заявил, что это чрезвычайно чувствительная тема для европейских стран.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) рассматривают возможность установления максимальных цен на российскую нефть. Отмечалось, что ведутся «очень конструктивные» обсуждения.

24 июня советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан призвал прекратить вводить санкции против России. По его мнению, в противном случае Европа окажется на проигравшей стороне из-за экономических проблем.