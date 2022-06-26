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Десятилетний мальчик отрезал сверстнику палец

Десятилетний мальчик отрезал сверстнику палец канцелярским ножом в Челябинской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Десятилетний мальчик отрезал сверстнику палец в Челябинской области. Информацию публикует сообщество социальной сети «ВКонтакте» «Копейск (в) Теме».

Источник сообщает, что ребенок вышел на улицу Калинина города Копейск с канцелярским ножом, чтобы срезать ветку у рябины. В этом ему вызвался помочь восьмилетний товарищ. В процессе нож соскользнул и отлетел в палец помощнику. «Отрезана была полностью верхняя фаланга указательного пальца, просто болталась на куске кожи, зрелище страшное», — прокомментировала очевидец Евгения Ибрагимова.

Отмечается, что владелец острого предмета скрылся с места события. Восьмилетнему копейчанину наложили швы в одной из челябинских больниц. По информации КП-Челябинск, палец мальчик не потеряет.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что отец пострадавшего попросил полицию провести профилактическую беседу с десятилетним виновником происшествия.

В мае в районе Купчино Санкт-Петербурга шестилетний мальчик пострадал во время прогулки на детской площадке. Все произошло в парке Интернационалистов. Во время игры ребенок упал с высоты двух метров. Родители мальчика отвезли его в травмпункт, где у мальчика диагностировали компрессионный перелом трех позвонков грудного отдела.

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Дарья Шляпужникова
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