Патриарх Кирилл заявил о продаже христианами на Западе своих храмов мусульманам

Глава РПЦ назвал плохим знаком продажу для пиршеств христианских храмов на Западе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что христиане на Западе продают свои храмы мусульманским общинам и местным властям. После в них открывают мечети, а иногда в помещениях устраивают собрания и пиршества. Его слова приводит ТАСС.

«Если сегодня в странах так называемого "просвещенного" Запада сказать, что в России мы строим храмы, то люди, не знакомые с нашей жизнью, не поверят. Потому что сегодня христианские храмы, там, в "просвещенном" Западе, закрываются и перепрофилируются, например, в мечети, — сказал патриарх Кирилл в проповеди после Божественной литургии в Андреевском кафедральном соборе в Геленджике, назвав все происходящее «плохим знаком».

По словам главы РПЦ, поскольку мусульманские общины хранят веру, им нужно место молитвы, и на Западе христиане продают мусульманам свои христианские храмы.

«Мы никого не осуждаем, бог с ними. Но это очень плохой признак. Когда люди, общество и государство отказываются от веры», — добавил патриарх.

Глава Русской Православной церкви напомнил, что православные россияне, несмотря на гонения, сохранили веру. А затем «явилось чудо божье — дети вчерашних атеистов».

«Став людьми зрелыми, о многом подумав, поразмышляв, сами нашли путь в храмы божьи. И уже сегодня воспитывают в вере своих детей и внуков. Нам нужны божьи храмы. Мы один из немногих народов, у которого осталась эта потребность», — заключил глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл осмотрел возникающие сами собой образы в военном госпитале. По данным пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), изображения якобы начали появляться в госпитале с Пасхи.

Что делать?



