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Названа доля ушедших из России японских компаний

Kyodo сообщило, что менее 3% японских компаний решили уйти из России

Фото: Unsplash.com

Менее трех процентов японских компаний приняли решение уйти из России из-за ситуации вокруг Украине. Такую долю называет агентство Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank.

Таким образом, только четыре из 168 крупных фирм (2,4 процента), ведущих бизнес в РФ, окончательно покинули российский рынок. Работу заводов временно остановили концерны Toyota Motor («Тойота»), Nissan Motor («Ниссан») и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. Также закрылись магазины одежды Uniqlo («Юникло»), которые принадлежат Fast Retailing.

Агентство сообщило, что в Японии доля компаний, решивших уйти из России, является самой низкой среди государств G7. Производители занимают осторожную позицию в надежде возобновить сотрудничество в будущем, отмечается в материале. Кроме того, многие из них не имели заранее составленного плана на случай остановки бизнеса, что также влияет на их осмотрительную позицию.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Японией сейчас находятся на минимально возможном уровне, фактически все контакты в настоящее время свернуты.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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