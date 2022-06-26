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Трамп заявил о превращении США в посмешище

Экс-президент США Трамп заявил, что страна пришла в упадок и стала посмешищем

Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Иллинойс рассказал, как страна изменилась в худшую сторону в последние годы. По его словам, Америку перестали уважать, государство пришло в упадок и превратилось в посмешище, сообщает ТАСС.

«Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — заявил экс-лидер страны.

Трамп отметил, в настоящее время главными проблемами США являются рекордные показатели инфляции, цены на топливо, огромный уровень преступности и отсутствие свободы прессы. Он также добавил, что страна утратила свою энергетическую независимость, в связи с чем вынуждена унижаться, умоляя о поставках нефти такие страны, как Венесуэла и Саудовская Аравия.

Ранее журналист Рональд Браунштейн высказал мнение, что давление на единство внутри США усиливается из-за увеличивающихся разногласий между республиканцами и демократами. Он предрек стране раскол на «красных», республиканцев, и «синих», демократов.

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Марина Совина
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