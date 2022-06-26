США предрекли раскол на «красных» и «синих»

The Atlantic предсказал раскол в США из-за разногласий между республиканцами и демократами

Журналист Рональд Браунштейн заявил, что давление на единство внутри США усиливается из-за увеличивающихся разногласий между республиканцами и демократами. Соответствующая статья старшего редактора журнала The Atlantic опубликована на сайте издания.

Автор предрек США раскол на «красных», республиканцев, и «синих», демократов. В своем высказывании он опирается на выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера.

«Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь "красных" и "синих" людей. Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций — синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», — предсказал Подхорцер.

Растущие разногласия между политическими силами повлекут за собой возвращение к разделительным линиям, существовавшим на протяжении большей части американской истории. Подхорцер не прогнозирует в США новую гражданскую войну, но допускает, что давление на сплоченность страны будет усиливаться.

«Нарастающее расхождение — и антагонизм — между красной и синей нациями является определяющей характеристикой Америки 21 века. Это существенная перемена по сравнению с серединой 20 века, когда основной тенденцией было всеобщее сближение», — подчеркнул Браунштейн.

Ранее в США предрекли крах современного мира. Ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что это произойдет, поскольку Соединенные Штаты утратили способность защищать глобальный миропорядок.