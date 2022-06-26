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Отдыхающих в Ленобласти напугал военный корабль

В Ленобласти увидели военный корабль без опознавательных знаков недалеко от берега

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Отдыхающих в Ленинградской области в границах Дубровского городского поселения напугал военный корабль, проплывавший недалеко от берега. Об этом сообщает «Фонтанка».

Все произошло границах Дубровского городского поселения. Корабль без флага сопровождали два буксира. Поскольку очевидцы не смогли разглядеть опознавательных знаков, они допустили, что он может проходить испытания.

По словам местных жителей, корабль тащили еще накануне, 25 июня. «На борту впереди пушка 100-миллиметровая, какое-то оружие по бокам. И бока то ли ржавые, то ли обожженные. Названий не было», — сообщили очевидцы.

23 июня стало известно, что вспомогательный флот Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота получил новый рейдовый буксир РБ-60 проекта 705БМ. Помимо прочего, РБ-60 может принимать участие в поисково-спасательных операциях и тушении пожаров.

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Алина Гончарова
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