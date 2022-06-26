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Названы страшные последствия нелеченых ожогов

Врач Аребьев: нелеченые ожоги могут стать причиной инфекции и смерти

Фото: Shutterstock

Врач отделения экстренной помощи Эдуард Аребьев назвал страшные последствия нелеченых ожогов. Эксперт уточнил, что ожоги, на которые вовремя не обратили внимание и не долечили, могут стать причиной появления в организме инфекции или привести к смерти, сообщило издание «Доктор Питер».

Эксперт отметил, что ожоги (термические, химические, электрические и лучевые) коварны, они приносят не только физическую боль, но и возможность появления длительной нетрудоспособности, инвалидности и даже ведут к смерти.

Одно из самых частых осложнений нелеченого ожога — это инфекция. Если что-то пойдет не так, то это точно не останется без внимания. Так, в месте ожога появятся изменения цвета кожи, отек, непрозрачная жидкость, неприятный запах, уточнил врач. Подобные симптомы требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

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«Ожоги могут повредить кровеносные сосуды и вызвать потерю жидкости. Результат — уменьшение объема перекачиваемой крови. Все это препятствует тому, чтобы сердце перекачивало достаточное количество крови в организм», — говорит Эдуард Аребьев.

Эксперт добавил, что при повреждении кожи человек быстрее теряет тепло. Из-за ожога возрастает риск опасно низкой температуры тела — гипотермия. Это состояние, при котором организм теряет тепло быстрее, чем может его вырабатывать.
«Глубокие ожоги могут ограничивать движение костей и суставов. Если поврежденное место неправильно лечить, то в будущем вы можете мучиться от боли в суставах», — привел врач страшный пример.

Эдуард Аребьев отметил, что наукой доказано: наличие неврологических заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета и психических расстройств усугубляют процесс заживления у пациентов с ожогами второй и третьей степени. Им следует немедленно обращаться за профессиональной помощью.

«Ожоги представляют серьезную проблему в области здравоохранения. По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно происходит 180 тысяч случаев смерти от ожогов. В России показатели тоже впечатляют: каждый год в стране регистрируется около 300 тысяч случаев получения ожоговой травмы. И это только те, кто обратился в больницу за помощью», — уточнил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как защитить кожу от палящего летнего солнца. Дерматолог отметил, что нельзя избегать солнцезащитных кремов, потому что такие кремы — это не маркетинг, а реально нужная вещь.

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Вера Владзиевская
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