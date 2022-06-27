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Раскрыты характеристики iPhone 14 Pro

Bloomberg: в конце года Apple выпустит iPhone 14 Pro с новым экраном и процессором A16

Фото: Shutterstock

В конце 2022 года Apple выпустит четыре новых iPhone, два из которых получат новый процессор и улучшенную систему камер. Характеристики iPhone 14 и 14 Pro раскрыл журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

По словам Гурмана, в 2022 году линейка iPhone будет состоять из четырех устройств: две базовые модели и две Pro-версии. Первые телефоны получат чип A15, который уже устанавливается в iPhone 13. Помимо того, версию mini с 5,4-дюймовым экраном заменят на Max с диагональю 6,7 дюйма.

iPhone 14 Pro и Pro Max получат новый чип и экран. Во-первых, лишь эти модели оснастят новым процессором A16. Apple изменит фронтальную панель устройств: рамки вокруг экрана станут тоньше, а вместо челки появятся круглые вырезы под фронтальную камеру и систему FaceID. Основная камера, утверждает Гурман, будет иметь разрешение 48 мегапикселей.

Все модели iPhone по-прежнему будут иметь разъем Lightning, несмотря на слухи о том, что Apple установит USB-C. Журналист предполагает, что переход на универсальный стандарт произойдет в 2023 году. Кроме iPhone до конца года Apple выпустит три версии Apple Watch, среди которых бюджетная модель SE, базовые Series 8 и модель с повышенным классом защиты для активных видов спорта.

В начале июня издание 9to5mac подтвердило наличие у iPhone 14 функции Always-On-Display. Она позволяет постоянно отображать на выключенном экране определенную информацию — время, дату, сведения о погоде, прочие уведомления.

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Геннадий Сходненский
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