В США рассказали о необычном пути российской авиации

Popular Mechanics: для перевозки людей Россия может начать использовать военные самолеты

Российская гражданская авиация может пойти по необычному пути, используя для перевозки пассажиров военные транспортные самолеты, рассказывает американский журнал Popular Mechanics.

Издание пишет, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа к запчастям для самолетов производства компаний Boeing или Airbus. Журнал пишет, что первое время страна будет использовать оставшиеся запасы деталей, после чего начнет обращаться к своим союзникам за новыми компонентами.

Издание допускает каннибализацию российского авиапарка, а также использование для перевозки пассажиров военных транспортных самолетов, для которых имеется достаточное число запасных деталей.

В июне американский журнал Military Watch написал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря наличию прорывных технологий может эффективно конкурировать с современными иностранными самолетами, в том числе с перспективными истребителями шестого поколения.

В том же месяце источник в Минпромторге России сообщил, что 11 самолетов Ту-204, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), могут быть восстановлены за 15,4 миллиарда рублей.