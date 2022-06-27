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Балерина порекомендовала упражнение для стройных ног за месяц

Тренер Аттард: ходите каждый день для похудения ног

Фото: Unsplash

Бывшая балерина по имени Арианна рассказала у себя в социальных сетях, как смогла сделать ноги более стройными всего за месяц. На ее пост обратило внимание издание Daily Mail.

Девушка рассказала, что не ходила в спортзал, а следовала рекомендациям персонального тренера Рейчел Аттард, рекомендующей бегать и ходить каждый день для похудения ног. По словам Арианны, она теперь пробегает по часу в день и после четырех недель ежедневных тренировок потеряла четыре килограмма и рада отражению в зеркале.

Сама тренер советует женщинам включать в программу тренировок ходьбу. «Ходьба — лучшее упражнение для стройных ног. Она поможет избавиться от лишнего жира и визуально удлинить ноги», — порекомендовала упражнение Аттард. Она указала на то, что при нагрузках на ноги средней интенсивности тело сперва сжигает углеводы, затем жиры, и чем более долгая прогулка совершается, тем больше жира будет сожжено.

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Аттард утверждает, что предпочитает ходьбу любым другим упражнениям. «Я испробовала все виды тренировок, но ничто так не эффективно для стройных бедер и ног, как ходьба», — заверила она.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала россиянам, что, хотя многие полные люди мечтают о бариатрической операции как средстве спасения от ожирения, этот метод неприятен, а иногда и бесполезен. По ее словам, аппетит у человека при этом остается.

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Александра Лисица
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