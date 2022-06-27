Россиянин сдал баню гостю и застрелил его из ружья

В Московской области задержан подозреваемый в убийстве арендатора хозяин бани

В Московской области задержан россиянин, подозреваемый в убийстве. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, подозреваемый сдал своей жертве и его жене баню в СНТ «Фрегат». Мужчина и арендодатель распивали алкоголь. В какой-то момент беседа не заладилась и хозяин достал ружье и застрелил своего оппонента в затылок. Тело убитого мужа позже было обнаружено зашедшей в баню супругой.

Прибывшие полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

22 июня сообщалось, что в Апшеронске Краснодарского края мужчина открыл стрельбу из обреза ружья в местном кафе, из-за которой погиб местный житель.