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Двухэтажный дом обрушился в Великобритании в результате взрыва

В британском Бирмингеме в результате взрыва обрушился жилой дом, есть пострадавшие

Фото: Mike McQueen / Impact Photos / Global Look Press

В британском Бирмингеме обрушился жилой двухэтажный дом в результате взрыва. Об этом сообщила полиция города в Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в районе Кингстендин в 20:40 по местному времени. По предварительной версии, речь идет о взрыве газа. В результате происшествия пострадало несколько человек, один дом разрушен, еще несколько получили повреждения.

На опубликованных в соцсетях кадрах с места событий видно, что двухэтажный кирпичный дом наполовину разрушен и горит. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о взрыве газа в доме под Петербургом. По данным РЕН ТВ, пожар начался в квартире на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на этажи выше. Также загорелись леса, которые были установлены у дома для проведения ремонтных работ.

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Марина Совина
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