Супертайфун обрушится на одну страну

JMA: Супертайфун «Бави» может обрушиться на Японию к концу недели

Супертайфун «Бави» может обрушиться на южную японскую префектуру Окинава к концу недели. Об этом предупредили в Японском метеорологическом агентстве (JMA).

Мощный тропический циклон возник к юго-востоку от Японии в районе Марианских островов и движется на запад. Метеорологи присвоили «Бави» порядковый номер девять и определение «свирепый».

Сейчас давление в центре тайфуна достигает 910 гектопаскалей, скорость ветра — 55 метров в секунду, а при порывах увеличивается до 80 метров в секунду.

Ранее тайфун «Майсак» обрушился на южное побережье китайского острова Хайнань. Мощный тропический циклон достиг Линшуй-Лиского автономного уезда. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 23 метров в секунду. Из-за шторма временно ограничили судоходство, закрыли пляжи и приостановили железнодорожное сообщение.