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13:49, 6 июля 2026Экономика

Супертайфун обрушится на одну страну

JMA: Супертайфун «Бави» может обрушиться на Японию к концу недели
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Супертайфун «Бави» может обрушиться на южную японскую префектуру Окинава к концу недели. Об этом предупредили в Японском метеорологическом агентстве (JMA).

Мощный тропический циклон возник к юго-востоку от Японии в районе Марианских островов и движется на запад. Метеорологи присвоили «Бави» порядковый номер девять и определение «свирепый».

Сейчас давление в центре тайфуна достигает 910 гектопаскалей, скорость ветра — 55 метров в секунду, а при порывах увеличивается до 80 метров в секунду.

Ранее тайфун «Майсак» обрушился на южное побережье китайского острова Хайнань. Мощный тропический циклон достиг Линшуй-Лиского автономного уезда. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 23 метров в секунду. Из-за шторма временно ограничили судоходство, закрыли пляжи и приостановили железнодорожное сообщение.

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