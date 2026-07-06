Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 6 июля 2026Россия

В Госдуме оценили способность Трампа надавить на Зеленского

Депутат Госдумы Журова усомнилась в способности Трампа надавить на Зеленского
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПереговоры Трампа и Зеленского

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, остается открытым. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.ру».

«Надо не Трампа подгонять, надо Зеленского. Может ли Трамп это сделать — вопрос. Остальные не могут к переговорам подтолкнуть кого-либо. Только Украина должна их начать», — сказала она.

Парламентарий выразила мнение, что пауза в переговорах связана с нежеланием Украины найти мирное решение. Кроме того, Журова считает, что европейские лидеры внушили главе Белого дома уверенность в победе Киева.

Ранее стало известно о запланированной на 8 июля встрече Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО в Турции. Разговор рассчитан на один час. Позже Reuters со ссылкой на одно из должностных лиц США высокого ранга сообщило, что после беседы с президентом Украины Трамп собирается позвонить президенту России Владимиру Путину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

    Власти Украины раскрыли мотивацию указа Зеленского об отряде в честь УПА

    Владельцам собак назвали опасный сорняк

    Мировые цены на популярный продукт питания заметно выросли

    В России заявили об изменении ситуации на СВО после массированного ночного удара

    Торговая сеть прекратила продажу продуктов Великолукского мясокомбината

    Россиянам раскрыли способы войти в рабочий ритм с помощью одежды

    В Госдуме призвали активнее давать некоторым льготникам машины

    Руфер оказался на шпиле сталинской высотки в Москве

    Российское «Ухо» подслушает дроны ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok