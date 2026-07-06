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13:46, 6 июля 2026Моя страна

91-летняя звезда соревнования косарей попала на видео

В Зилаирском районе Башкирии прошли соревнования косарей «Бесән туйы»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Зилаирском районе Республики Башкортостан прошли соревнования косарей «Бесән туйы» («Праздник сенокоса»). Звездой мероприятия стала 91-летняя Шамсинур Кулгарина из деревни Юмагужино. Видео с ней опубликовано в Telegram-канале Mash Batash.

Женщина стала самой возрастной участницей конкурса.

По информации «Башинформ», «Бесән туйы» проводится второй год подряд для сохранения традиций сенокоса и обучения молодежи старинному ремеслу. В 2026-м на соревнования приехали команды из Кармаскалинского и Баймакского районов региона.

В конце июня в акватории Владивостока прошли ежегодные соревнования по гребле на лодках «Дракон». Главными триумфаторами состязания стали участники специальной военной операции, занявшие весь призовой пьедестал в одном из самых зрелищных заездов — на дистанции 200 метров.

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