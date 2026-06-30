Участники СВО показали зрелищную гонку на «Драконах»

Ветераны СВО приняли участие в гонках на лодках «Дракон» в акватории Владивостока

В акватории Владивостока прошли ежегодные соревнования по гребле на лодках «Дракон». Главными триумфаторами состязания стали участники специальной военной операции (СВО), занявшие весь призовой пьедестал в одном из самых зрелищных заездов — на дистанции 200 метров. Об этом говорится на сайте правительства Приморского края.

В мероприятии приняли участие более 230 человек в составе 36 экипажей. Соревнования прошли в нескольких категориях: 17 смешанных команд, семь мужских экипажей в категории «Открытый класс», столько же женских команд и пять команд адаптивного спорта, в которых были ветераны СВО.

В гонке на дистанции 200 метров они заняли весь пьедестал почета. Первое место завоевала команда «Уссури» (волейбол сидя), второе — следж-хоккеисты «Союза», третье место — «Витязи» (команда фонда «Защитники Отечества»). «Борьба была бескомпромиссной, и каждый из экипажей показал, что после тяжелых ранений именно спорт становится источником жизненных сил и веры в себя», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что изобретение забайкальца Вячеслава Белозерова спасло сотни бойцов СВО и облегчило работу медикам в зоне боевых действий.