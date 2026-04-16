14:09, 16 апреля 2026Моя страна

Изобретение забайкальца спасло сотни бойцов СВО

Созданные забайкальцем Белозеровым медицинские магниты спасли жизни бойцам СВО
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «Первый канал» / Telegram-канал «Александр Осипов | Губернатор Забайкалья»

Судовой монтажник Вячеслав Белозеров в конце 2024 года создал устройство, спасшее сотни бойцов специальной военной операции (СВО) и облегчившее работу медикам в зоне боевых действий. На портале Забайкальского края говорится, что уроженец региона изобрел медицинские магниты, способные извлекать осколки.

Он разработал и отправил медикам уже более 50 экземпляров своего изобретения. Те, в свою очередь, присылают мужчине фотографии и видео, демонстрирующие, как с помощью устройства спасают жизни раненых бойцов.

По словам Белозерова, с просьбой о создании подобных магнитов к волонтерам из Читы обратились курские врачи. Те уже передали информацию забайкальцу-изобретателю. «Я посидел день-два дома, подумал, ну и придумал. Это устройство с неодимовым магнитом — сила тяги у него 130 кг. Если его, в общем, к металлу присоединить, очень трудно будет оторвать. К нему цепляются машинные клапаны: они металлические и разные по диаметру. Вот медики делают так: прицепили клапан к магниту, надели медицинскую перчатку и заводят его в тело по направлению. Если есть осколок, он вытаскивается. Хорошее упрощение без лишнего вмешательства», — объяснил принцип действия устройства мужчина.

«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Боевая фарма», допинг и стимуляторы. Какие препараты от усталости, стресса и страха продают солдатам в зоне СВО?
Россиянин рассказал, что благодаря его изобретению удается спасти жизни многим военным на передовой. «Полевые хирурги, у них там что-то вроде мини-отделения, они его сами создают. И вот они мне пишут, что при поступлении магнита открывается хирургическое отделение», — добавил Белозеров.

Известно, что в разработке у забайкальца находятся еще несколько изобретений. Среди них — устройство под названием «паук», представляющее собой особую металлическую картечь. «"Паучок" заряжается в патрон. При выстреле он раскрывается и летит крестом — зона поражения составляет 60 на 60 сантиметров», — рассказал изобретатель. Также мужчина работает над речным дроном, способным перевозить грузы или человека, и доской для спасателей, предназначенной для спасения человека на льду. Кроме того, он модернизирует лодку «Шилку» для нужд СВО.

Ранее школьник из Новороссийска придумал необычные очки для слабовидящих. Они разработаны на базе искусственного интеллекта и носят название AuraX («Аура Икс»). При помощи нейросети устройство распознает дорогу и местность вокруг, а затем через наушник передает информацию об окружающем пространстве носителю.

