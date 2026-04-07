13:58, 7 апреля 2026

Школьник из Новороссийска придумал необычные очки для слабовидящих

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Школьник из Новороссийска Александр Андреевский придумал необычные очки для помощи слабовидящим. Со своим изобретением он выиграл региональный этап Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», сообщает издание «Новороссийский рабочий».

Очки, разработанные на базе искусственного интеллекта (ИИ), называются AuraX («Аура Икс»). При помощи нейросети они позволяют распознавать дорогу и местность вокруг, а затем через наушник передавать информацию об окружающем пространстве носителю устройства. В данный момент себестоимость таких оков ниже стоимости трости для слабовидящих.

Мальчик вдохновился фундус‑камерой — устройством для диагностики офтальмологических заболеваний при помощи снимка глазного дна. После ее изучения он захотел помочь людям с нарушением зрения обрести мобильность и независимость. Также Андреевский заявил, что намерен создать настолько недорогой девайс, чтобы он был доступен абсолютно каждому.

Ранее российский школьник изобрел систему для выявления паралича лицевого нерва. Десятиклассник из Кемерово потратил на разработку два года.

    Последние новости

    На Украине заявили об использовании Россией территории страны НАТО для пролета дронов

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

    Все новости
