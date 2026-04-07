Школьник из Новороссийска придумал необычные очки для слабовидящих

Школьник из Новороссийска придумал очки с ИИ для помощи слабовидящим

Школьник из Новороссийска Александр Андреевский придумал необычные очки для помощи слабовидящим. Со своим изобретением он выиграл региональный этап Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», сообщает издание «Новороссийский рабочий».

Очки, разработанные на базе искусственного интеллекта (ИИ), называются AuraX («Аура Икс»). При помощи нейросети они позволяют распознавать дорогу и местность вокруг, а затем через наушник передавать информацию об окружающем пространстве носителю устройства. В данный момент себестоимость таких оков ниже стоимости трости для слабовидящих.

Мальчик вдохновился фундус‑камерой — устройством для диагностики офтальмологических заболеваний при помощи снимка глазного дна. После ее изучения он захотел помочь людям с нарушением зрения обрести мобильность и независимость. Также Андреевский заявил, что намерен создать настолько недорогой девайс, чтобы он был доступен абсолютно каждому.

Ранее российский школьник изобрел систему для выявления паралича лицевого нерва. Десятиклассник из Кемерово потратил на разработку два года.