В России создадут «черный список» блогеров для недобросовестных участников блогосферы

Созданная в России Ассоциация блогеров и агентств планирует сформировать «черные списки» блогеров, заявил сооснователь ассоциации Максим Перлин. Его слова передает ТАСС.

Перлин заявил, что на недобросовестных участников блогосферы не было практически никаких рычагов влияния. При этом часто и клиенты поступали некорректно по отношению к самим блогерам и агентствам, указал он. Создание «черных списков», по его мнению, позволит выработать правила этичного поведения на этом рынке.

«Будет система, как в футболе, желтых и красных карточек. Если агентство доказывает, что блогер как-то некрасиво себя повел, то он получает сначала одно предупреждение в виде желтой карточки, потом он получает еще одну и еще одну. Наличие трех желтых карточек означает, что блогер получает красную карточку, и члены ассоциации, которые верифицировали это правило, перестают с этим блогером работать», — сообщил Перлин.

Он добавил, что «черные списки» будут касаться всех участников сферы, то есть блогеров, агентств и клиентов. По словам Перлина, все агентства уже имеют подобные внутренние списки, а сейчас участники ассоциации решили их объединить.

В России не первый год идет дискуссия о регулировании блогосферы. В 2014 году Госдума приняла закон, который приравнял популярных блогеров к СМИ.

На фоне провокационных действий блогеров для регулирования этой сферы все чаще предлагают разработать этический кодекс блогера. В ноябре 2020 году создать Кодекс блогера предложил прежний глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.