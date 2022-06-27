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У Calvin Klein и Tommy Hilfiger появилась возможность вновь открыться в России

«Известия»: владеющая Calvin Klein корпорация PVH может продать бизнес в России туркам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американская корпорация PVH, владеющая брендами Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, Trussardi, US Polo Assn и другими марками, получит возможность остаться в России. Соответствующий материал появился на сайте «Известий».

Анонимные источники на рынке недвижимости рассказали журналистам, что указанная компания может продать свой бизнес в стране турецким бизнесменам. Таким образом все магазины, работающие на отечественном рынке, предположительно, вновь откроются для покупателей.

Известно, что PVH временно приостановила работу всех торговых точек в России и Белоруссии 7 марта. Информации о повторном открытии не поступало. При этом руководство холдинга отмечало, что продолжает финансово поддерживать около 550 своих сотрудников из России.

Ранее выяснилось, что марка Nike окончательно уйдет с российского рынка. Причины такого решения и точная дата закрытия магазинов не называются.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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Майя Пономаренко
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