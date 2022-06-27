Чехия поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Премьер Фиала заявил, что Чехия всецело поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Чехии Милош Земан и правительство республики всецело поддерживают вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил премьер страны Петр Фиала, сообщает РИА Новости.

По словам Фиалы, Земан поручил ему, как главе чешской делегации, донести согласие Праги на вступление двух скандинавских стран в альянс до остальных участников саммита НАТО, который начнется в Мадриде во вторник, 28 июня.

Вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО снова подняли после начала спецоперации России на Украине. Против выступила только одна страна-член альянса — Турция, власти которой обвинили Хельсинки и Стокгольм в поддержке террористов (речь о курдских формированиях). Анкара также выставила ряд требований, без выполнения которых не позволит странам вступить в альянс.

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