Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Назван способ спастись от жары без кондиционера

Терапевт Есакова посоветовала не проветривать помещение с 11 до 16 часов в жару

Фото: Brian Harrison / Globallookpress.com

Высокие температуры воздуха могут приносить не только физический дискомфорт, но и стать серьезной угрозой для здоровья людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, предупредила терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Екатерина Есакова. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, как можно спастись от жары без кондиционера.

«Во-первых, пейте больше воды. В это время организм как никогда в ней нуждается, так как повышенное потоотделение в жару способствует обезвоживанию. Используйте плотные шторы или жалюзи днем, чтобы минимизировать проникновение солнечного сета в комнату. Чаще проветривайте помещение, но по определенному режиму. С 11 до 16 часов солнце максимально активно, поэтому в этот период нужно, наоборот, закрыть окна и плотно зашторить их», — посоветовала врач.

Чтобы защититься от жары, необходимо увлажнять помещение, рассказала Есакова. Для этого можно использовать мокрые простыни — так сухой и горячий воздух переносится гораздо хуже.

Заменой кондиционера может служить и вентилятор, но расположить его лучше около окна, чтобы холодные потоки воздуха заполняли пространство, обратила внимание врач. В противном случае, по ее словам, по комнате будет циркулировать жаркий воздух.

«Используйте натуральные дышащие ткани, одежду свободного кроя и светлых тонов. Синтетические облегающие вещи темного цвета — не лучший помощник пережить жару», — заключила терапевт.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова назвала сроки отступления жары в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Зеленский захотел закончить конфликт на Украине до зимы
Власти предупредили о возможном затоплении Симферополя
Украина назвала условия для попадания в «белый список» российских артистов
Грузия отказалась пропускать российскую нефть
США и Великобританию упрекнули в подготовке третьей мировой войны
Секс-символ советского кино рассказала о жизни после инсульта
Гособвинение потребовало пожизненного заключения для убивших девочку в Костроме
Зеленский выступил против затягивания конфликта на Украине
Тайсон Фьюри заключил со звездой YouTube пари на миллион долларов
Россиян охватила ностальгия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.